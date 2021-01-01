Почти 3000 медработников Нижегородской области, дежуривших в новогоднюю ночь, получили от нижегородского ресторанного альянса праздничные ужины. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.– Вместе с представителями нижегородского ресторанного рынка мы смогли высказать свою признательность медицинским работникам – врачам, медсёстрам, младшему медперсоналу – тем, кто в новогоднюю ночь оставался в больницах и заботился о пациентах. Сотрудники медучреждений – без преувеличения самые главные герои минувшего года, и наша благодарность им безгранична, – обозначил Глеб Никитин.А также напомнил, что к таким мерам поддержки медиков регион уже прибегал в период первой волны эпидемии коронавируса. В частности, это позволило обеспечить определённый объём заказов в заведениях общепита.Главные врачи нижегородских медучреждений выразили благодарность рестораторам:– Очень приятно, что нашим медицинским работникам рестораторы организовали праздник в канун Нового года. Многие сотрудники медучреждений провели новогоднюю ночь на работе, и такое внимание внесло ощущение волшебства и уюта, – отметил главврач больницы №33 Ленинского района Нижнего Новгорода Павел Зубеев.– Нам приятно, что в такой непростой для всех медицинских работников год о нас помнят, что хоть иногда у нас бывают праздники, пусть и на посту, рядом с нашими пациентами. Спасибо организаторам! – сказал главврач больницы им. Семашко Николай Миронов.Нижегородское министерство здравоохранения отметило, что врачи смогут получать бесплатные комплексные обеды, доставленные на рабочее место, с 1 по 10 января – в новогодние праздники.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!