Нижегородские рестораны приготовят ужин для врачей, работающих в новогоднюю ночь Фото: Алена МАРТЫНОВА

В новогоднюю ночь нижегородские рестораны приготовят праздничный ужин для медиков, которые остались на своих постах в медучреждениях. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Специальная программа предусмотрена для героев этого года – медицинских работников. У остальных нижегородцев будет возможность оформить заказ навынос в нижегородских ресторанах после 19:00. А с 1 января заведения общепита вернутся к установленному режиму работы. Новый год очень важно провести в максимально тесном кругу родных и близких, – подчеркнул Глеб Никитин.

А также добавил, что к таким мерам поддержки регион уже прибегал в период первой волны эпидемии. И они позволили обеспечить определённый объём заказов в заведениях общепита.

Нижегородское министерство здравоохранения отметило, что врачи смогут получать бесплатные комплексные обеды, доставленные на рабочее место, с 1 по 10 января – в новогодние праздники.

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