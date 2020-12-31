По сообщению ГУ МЧС России по Нижегородской области стало известно, что 31 декабря 2020 года произошёл пожар в рабочем посёлке Шатки. Возгорание случилось в частном жилом доме.- Пожарно-спасательные подразделения в составе 12 человек и 4 единиц техники сразу выехали на место, - рассказали в ведомстве. - Предположительная площадь пожара составила 140 квадратных метров.Известно, что в результате пожара погиб один человек, личность устанавливается. Детей среди пострадавших нет.В настоящее время устанавливается точная причина пожара.ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.Напомним, ранее мы сообщали, что произошло возгорание в многоквартирном доме на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. В результате пожара пострадал хозяин квартиры 68 лет, его госпитализировали в Городскую клиническую больницу №33.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!