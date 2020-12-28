По сообщению ГУ МЧС России по Нижегородской области стало известно, что 27 декабря 2020 года в 18:56 произошло возгорание на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. На третьем этаже многоквартирного дома случился пожар.Пожарно-спасательные подразделения в составе 30 человек и 10 единиц техники сразу выехали на место. К моменту прибытия из окна квартиры уже вовсю полыхал огонь, а в подъезде создалось сильное задымление.- В ходе операции по лестничным маршам было эвакуировано 15 человек, в том числе 3 детей, - рассказали в ведомстве. - Ещё 5 человек были спасены с помощью масок для спасаемых.Известно, что в результате пожара пострадал хозяин квартиры 68 лет. Его госпитализировали в Городскую клиническую больницу №33. Кроме того, пожар уничтожил внутреннюю отделку и имущество в квартире – общая площадь пожара составила около 5 квадратных метров.Предполагаемая причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования.ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!