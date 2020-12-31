Шестнадцатилетняя нижегородка Алёна Лупанова побывает на концерте легендарной группы «Ария» в 2021 году. Мечту девочки в рамках акции «Елка желаний» исполнит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.Накануне, 30 декабря, Алёна посмотрела видеообращение, где коллектив группы поздравил её с наступающим Новым годом. Михаил Житняков, Максим Удалов, Владимир Холстинин, Виталий Дубинин и Сергей Попов также пригласили девочку на концерт. Алёна не могла сдержать улыбку, получив такое специальное приглашение.- С большим удовольствием организуем для Алены поездку на концерт ее любимой группы «Ария». Девочка вместе с семьей сходит на выступление и лично познакомится с музыкантами в 2021 году, - рассказал глава региона.К слову, Алёна девочка очень добрая и весёлая, ведёт активный образ жизни. По словам её мамы Елены Лупановой, девочка занимается плаванием, скалолазанием и адаптивной физкультурой, посещает тренировки в клубе исторического фехтования для детей с ограниченными возможностями здоровья.Напомним, ранее стало известно, что губернатор исполнит мечту ещё одной юной нижегородки. Уже 5 января 2021 года жительница Дзержинска Алия Зайнетдинова с мамой впервые посетит Москву.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!