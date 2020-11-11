Гендиректора «Нижегородского водоканала» обвиняют во взяточничестве и мошенничестве

Сегодняшний день выдался весьма неспокойным для сотрудников «Нижегородского водоканала» - весь день на предприятии продолжались обыски. Причиной стало возбуждение уголовного дела в отношении гендиректора предприятия Николая Николюка, его заместителей и еще целого ряда высокопоставленных должностных лиц. Всех их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и покушении на мошенничество.

- По версии следствия, в период с июня 2018 года до настоящего времени генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» вместе с неустановленными лицами создал на территории Нижнего Новгорода многочисленное организованное преступное сообщество с целью незаконного обогащения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Данная структура была создана из объединения устойчивых организованных групп, сформированных из числа сотрудников предприятия и посторонних лиц. Все они действовали под единым руководством гендиректора. В состав этого сообщества входили и два заместителя гендиректора.

Сейчас на предприятии продолжаются обыски. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Как сообщили следователи, руководители преступного сообщества установили фиксированную сумму денежных выплат, которые контрагенты должны были платить в качестве взяток руководству «Нижегородского водоканала. Она составляла от 10 до 15% от всей суммы договора.

- В общей сложности, с января 2019 по настоящее время по указанным договорам были выполнены работы на сумму не менее 300 миллионов рублей, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - При этом члены организованной преступной группы получили взятку в размере 36 миллионов рублей. Все эти деньги они поделили между собой. Сейчас на предприятии и дома у руководителей компании продолжаются обыски. По подозрению в совершении поступлений задержаны уже семь человек.