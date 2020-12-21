Убитая мужем нижегородка перед гибелью полгода просила помощи правоохранителей

Убитая мужем нижегородка полгода просила помощи полиции. Фото: СОЦСЕТИ

Все новые подробности всплывают в страшной трагедии, произошедшей в центре Нижнего Новгорода, где известный бизнесмен сначала застрелил жену, а потом свел счеты с жизнью. Как оказалось, до этого женщина более полугода ждала помощи от сотрудников правоохранительных органов.

- Когда Таня решила подать на развод, он начал ей угрожать, - рассказала «Комсомолке» подруга убитой женщины Светлана. – Куда она только ни обращалась за это время – и в полицию, и в органы опеки. Но все без толку. Полицейские ей открыто говорили –«пока развод не оформлен, это просто семейные разборки».

Точка в этих семейных разборках была поставлена вечером 18 декабря, когда мужчина сначала убил свою жену, а потом и себя. У пары осталась маленькая дочь, которой все последние месяцы мужчина писал весьма странные сообщения. Их содержание вызвало недоумение у всех знакомых семьи. Сейчас по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.

Тем временем нижегородские следователи уже заявили о начатой проверке в отношении полицейских, принимавших решения по этому делу. Их действиям будет дана оценка.