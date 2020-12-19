Прямая линия «Партнер» о предоставлении госуслуг гражданам состоится 24 декабря

В следующий четверг, 24 декабря 2020 года, управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона организуют работу горячей телефонной линии «Партнер».

Обратиться за помощью смогут все желающие - звонки будут приниматься в течение двух часов, с 10:00 до 12:00. Специалисты службы занятости расскажут нижегородцам о предоставлении государственных услуг гражданам и работодателям в электронном виде.

Телефон: 8-831-234-07-16 (добавочный 320, 324, 328).

Контакты районных отделов и центров занятости можно найти на официальном сайте czn.nnov.ru, а также на интерактивном портале zan.nnov.ru.

Ранее мы сообщали о том, что Нижегородский ЗАГС проведет «горячую» интернет-линию. Она состоится с 23 по 25 декабря 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!