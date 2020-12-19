Нижегородский ЗАГС проведет «горячую линию» с 23 по 25 декабря

В Нижнем Новгороде откроется «горячая» интернет-линия на тему «Порядок получения повторных свидетельств и иных документов, подтверждающих наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Организатором мероприятия выступит Главное управление ЗАГС Нижегородской области.

Все желающие смогут задать свои вопросы в течение трёх дней – с 23 по 25 декабря 2020 года. Линия будет размещена на сайте ЗАГСа в разделе «Интернет-приемная» в первый день работы.

Напомним, что в Нижнегородской области работает «горячая линия» по профилактике новой коронавирусной инфекции по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.

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