Мужчина застрелил жену и покончил с собой в центре Нижнего Новгорода. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Кровавая трагедия разыгралась днем 18 декабря в самом центре Нижнего Новгорода. Там на улице Суетинской мужчина застрелил жену, после чего свел счеты с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По информации следствия, 40-летний мужчина в ходе ссоры несколько раз выстрелил из пистолета в жену. От полученных травм 37-летняя женщина погибла на месте, после чего стрелявший покончил с собой.

«По предварительным данным, супруги находились в бракоразводном процессе, совместно не проживали. Мы полагаем, что именно это обстоятельство и привело к трагедии. Кстати, разрешения на владение огнестрельным оружием у погибшего мужчины не имелось», - рассказали подробности в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены необходимые экспертизы. "Комсомолка" продолжит следить за развитием событий.

Напомним, 16 декабря в подъезде жилого дома в Ленинском районе был застрелен 54-летний мужчина. В этом доме живет его дочь, к которой он и приходил незадолго до трагедии.