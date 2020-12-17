«Весь подъезд в крови»: Мужчина застрелен в жилом доме Нижнего Новгорода

Мужчина застрелен в жилом доме Нижнего Новгорода. Фото: паблик "Нижний Новгород без цензуры"

Жуткая трагедия произошла 16 декабря в одном из жилых домов по улице Паскаля в Ленинском районе. Там среди бела дня был найден застреленным 54-летний мужчина.

«Тут в подъезде огнестрел – мужчина. Работают сотрудники полиции. Весь подъезд в крови», - написал местный житель в интернет-сообществе «Нижний Новгород без цензуры».

Следователи уже начали проведение доследственной проверки.

По данным СУ СК России по Нижегородской области, в этом доме проживает дочь погибшего, к которой он и приходил в гости в тот день. Простившись, он вышел за дверь, но вскоре родственники услышали выстрел. Выйдя на площадку между первым и вторым этажами, они обнаружили его тело, около которого лежал пистолет.

«Следователи не исключают, что мужчина сам мог свести счеты с жизнью, - прокомментировали в ведомстве. - В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».