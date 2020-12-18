Резкое похолодание ожидает нижегородцев вечером и ночью 18 декабря

Сегодня, 18 декабря, нижегородцев ожидает резкое похолодание к вечеру. Как обещают синоптики, вечером температура опустится до -10 градусов. Ощущаться она будет как -12. А ночью достигнет всех -13 градусов по термометру и -17 – по ощущениям.

На протяжении всего дня синоптики обещают небольшой снег, ветер с северо-западного постепенно сменится на восточный. Его скорость составит от двух до пяти метров в секунду. Влажность воздуха составит 84-89% в течение суток, а атмосферное давление – 753-762 миллиметра ртутного столба.

Снегопад прекратится к ночи. Ночью нам прогнозируют облачное небо с небольшими прояснениями. Примечательно, что начинается день с температуры -3 утром и -5 – днём.

Напомним, вчера "Комсомолка" предавала предупреждение сотрудников МЧС о сильном снегопаде, который прошёл в регионе в последнюю ночь с 17 на 18 декабря. Это могло усугубить ситуацию на дорогах и стать причиной чрезвычайных ситуаций в областном центре и муниципалитетах.

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