МЧС предупреждает о сильном снегопаде в ночь с 17 на 18 декабря

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» информирует, что в ночь с 17 на 18 декабря местами в северной и центральной частях Нижегородского региона и в Нижнем Новгороде ожидается сильный снегопад. МЧС России по Нижегородской области предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Помимо вероятности возникновения ДТП на федеральных трассах, возможны также и обрушения широкоформатных, слабоукреплённых и ветхих конструкций или же крыш ветхих зданий.

МЧС напоминает, что с крыш зданий могут обрушиться сосульки или массы снега — вероятность несчастных случаев или травм среди населения повышается.

ГУ МЧС России по региону рекомендует населению:

- не отпускать детей на улицу без сопровождения взрослых;

- пожилым или больным людям стоит воздержаться от прогулок в одиночестве;

- проходя мимо зданий, держитесь на безопасном расстоянии от стен;

- по возможности, воздержитесь от поездок по городу и использования автотранспорта;

- управляя транспортом, держите необходимую дистанцию, ограничьте скорость максимально, не допускайте резких поворотов и торможений;

- будьте бдительны на перекрёстках и пешеходных переходах.

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