51 новый автобус поступил в Нижний Новгород

Завтра, 4 ноября, министр транспорта России Евгений Дитрих и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин передадут Нижнему Новгороду новые автобусы. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В Нижегородскую область поступила целая партия новых автобусов большого класса. Всего их 51. Каждый из них вмещает по 108 пассажиров. Автобусы будут удобны для маломобильных граждан за счёт своей низкопольности. Все машины оснащены газовыми двигателями, которые работают на компримированном природном газе.

Помимо передачи автобусов, 4 ноября Глеб Никитин и Евгений Дитрих проведут рабочую встречу. На её повестке — развитие транспортной инфраструктуры Нижегородского региона.

Напомним, ранее мы сообщали, что восемь троллейбусов-гармошек были переданы Москвой Нижнему Новгороду. Они направлены в депо №2 и выйдут на маршрут № 10.