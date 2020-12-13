В Кстовском районе пройдёт ярмарка вакансий

16 декабря в центре занятости населения Кстовского района Нижегородской области состоится ярмарка вакансий учебных и рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

В ходе встречи специалисты центра занятости помогут соискателям в поиске работы, предоставят информацию о положении на рынке труда, об услугах службы занятости населения, о курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки для безработных граждан. И конечно, ознакомят посетителей с банком вакансий.

Соискатели получат возможность пройти собеседования с работодателями, получить навыки составления конкурентоспособного резюме и воспользоваться советами юристов по вопросам труда и занятости.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижегородском регионе проходят оnline-ярмарки вакансий. Они стартовали 8 декабря и продлятся ещё до 22 декабря. Центры занятости населения Арзамаса, Нижнего Новгорода, Чкаловска, а также Володарского и Уренского (Ветлужский отдел) районов ждут соискателей.

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