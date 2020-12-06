Оnline-ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области

С 8 по 22 декабря этого года в Нижегородской области будут проводиться online-ярмарки вакансий для граждан в поиске работы. В указанный период центры занятости населения Арзамаса, Нижнего Новгорода, Чкаловска, а также Володарского и Уренского (Ветлужский отдел) районов области предоставят возможность соискателям, не выходя из дома, пообщаться напрямую с кадровыми службами. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

В ходе ярмарки можно будет узнать об открытых вакансиях в компаниях и организациях, льготах, характере и условиях работы. Кроме того, задать вопросы специалистам по кадрам напрямую в чате и отправить электронное резюме.

Для участие в online-ярмарке необходимо только зайти в Zoom с любого электронного устройства — компьютера, телефона или планшета, зарегистрироваться, выбрать интересующее предприятие и пройти собеседование с работодателем.

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