Выбран подрядчик для второго этапа благоустройства Чкаловской лестницы

Реставрацией Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде займется ООО «Фрегат». Второй этап работ по благоустройству должен будет завершиться до 31 июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Финансирование этого проекта составит свыше 159 миллионов рублей. Заказчиком работы выступает управление делами правительства Нижегородской области.

Так, подрядчик обязуется выполнить реставрацию Чкаловской лестницы по всей её длине, начиная от памятника Чкалову и заканчивая у подножия набережной реки Волги.

Рабочие благоустроят территорию площадью в 6,6 тысяч квадратных метров. Они заменят брусчатку и установят новое освещение. К слову, в случае повреждения прилегающих территорий, объектов озеленения или дорожек, компания должна будет восстановить все за свой счет.

Отметим, что на участие в выборе подрядчика по сохранению объекта культурного наследия была подана одна единственная заявка от компании «Фрегат».

Напомним, что первым этапом по благоустройству Чкаловской лестницы стали противоаварийные работы. Они должны завершиться к концу этого года.

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