Автобус сбил мужчину в Автозаводском районе

Автобус сбил пешехода в Автозаводском районе Нижнего Новгорода днем 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Происшествие случилось около часа дня на улице Плотникова. 32-летний мужчина поленился дойти до пешеходного перехода и решил сократить путь, перебежав дорогу в неустановленном месте. В результате пешеход попал под колеса автобуса ЛиАЗ, за рулем которого находился 31-летний водитель со стажем 12 лет.

В результате пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму и открытые перелом правого бедра. Пострадавший был доставлен в больницу.

Еще один человек вчера попал под колеса машины на улице Фруктовой: 20-летний парень переходил дорогу по «зебре» и был сбит начинающим водителем, который не так давно получил права. К счастью, пострадавший отделался ушибом.

Напомним, на днях в Нижнем Новгороде случилось страшное происшествие: многотонный автобус переехал собственного водителя. Женщина скончалась на месте.