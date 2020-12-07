Восстание машин: Автобус в Нижнем Новгороде задавил своего же водителя

Автобус в Нижнем Новгороде задавил своего же водителя. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Сегодняшнее утро в Нижнем Новгороде началось с трагедии на общественном транспорте – здесь в Сормовском районе автобус насмерть сбил своего же водителя. Подробности трагедии сейчас выясняются.

- По предварительным данным, в половине десятого утра 7 декабря автобус на конечной остановке «Дубравная» начал самопроизвольное движение, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Женщина-водитель погибла при попытке остановить транспортное средство. Обстоятельства выясняются.

Трагедия произошла на остановке «Дубравная». ФОТО: "Нижний № 1"

Напомним, ранее мы писали об аварии на Окском съезде. Там автомобиль сбил женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте недалеко от площади Лядова.

- Все случилось около пяти часов вечера, - рассказала тогда «Комсомолке» нижегородка Лилия Темнова. – Было уже темно. Там стояла машина, которая ее сбила, и полиция.

Как успели написать пользователи «пробочных» сервисов, женщина погибла на месте. Однако полиция эту информацию не подтвердила. Как оказалось, женщина выжила и была доставлена в больницу.