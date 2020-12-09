Нижегородская школа №151 вынуждала учеников посещать платные кружки

Нижегородская школа №151 вынуждала своих учеников посещать платные кружки. Учреждение получило официальное предупреждение. Об этом сообщило ИА «В городе N» со ссылкой на слова министра образования Нижегородской области Сергея Злобина.

Жалобы на школу стали поступать в середине ноября. Тогда возмущённые родители рассказывали в социальных сетях, что обязательную программу дети проходят дома, на дистанционном обучении, а на платные курсы "продлёнки" ходят в школу и занимаются очно. Тогда вопрос был принят к рассмотрению для проверки и принятия мер.

— Это нарушение: дети, которые на «дистанте», должны находиться дома, — утвердил Сергей Злобин.

А также добавил, что для классов, которые продолжают очное обучение организовывать как платные, так и бесплатные занятия допустимо.

Напомним, глава региона Глеб Никитин объяснил необходимость сохранения дистанционного обучения для среднего звена нижегородских школ.

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