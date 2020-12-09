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Глеб Никитин объяснил необходимость "дистанционки" в средней школе

Глава региона сослался на очередной "рекорд" заболеваемости
Дарья ЯЗЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объяснил, почему на данный момент необходимо сохранить дистанционный формат обучения для учащихся средних классов. Эту тему он затронул, отвечая на вопросы нижегородцев в своём инстаграм-профиле.

Один из пользователей социальной сети обратился к главе региона. В своём комментарии он задаётся вопросом: почему администрация Нижнего Новгорода "рапортует" о том, что с сентября заболеваемость в школах не возросла, но среднее звено всё равно не возвращается в школу.

— Верните детей в школу! На каких основаниях они учатся онлайн? Если вспышек нет! — пишет пользователь в своём обращении.

— Если вы говорите о Нижнем Новгороде, то рост заболеваемости очевиден — сегодня у нас очередной "рекорд". Пока есть возможность защитить детей, хотя бы частично, мы будем её использовать, — отвечает Глеб Никитин.

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