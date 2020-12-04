Сергей Злобин рассказал, перейдут ли школы полностью на дистанционку

Полного перехода школ на дистанционку в Нижегородской области не планируется. Об этом в интервью «Комсомолке» рассказал министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- Пока такой необходимости нет, - заверил Сергей Злобин. - К тому же, дистанционное обучение - это достаточно сложно для маленьких детей. Мы в этом убедились весной. Нас часто спрашивают, а почему пятые классы – они же не маленькие. На самом деле они только перешли в старшую школу, только ушли от образовательного процесса, где есть один учитель, который ведет большинство предметов. Дети не привыкли ни к кабинетной системе, ни к разным учителям. Пятый класс - это период адаптации. Пока необходимости в переходе остальных классов на дистанционную форму обучения или объявлении досрочных каникул нет. Но мы внимательно отслеживаем ситуацию. И если вопросы возникнут, то мы готовы к разным сценариям.