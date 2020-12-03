Сергей Злобин: «Мы сохранили стабильную ситуацию» Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В 2020 году Нижегородская область столкнулась с двумя главными вызовами – пандемией коронавируса и дистанционным образованием. С первой бедой регион борется до сих пор, а вот ко второму обстоятельству нижегородцы уже стали понемногу привыкать. Как наши школы справляются с дистанционкой и как они изменятся после пандемии, «Комсомолка» обсудила с министром образования Нижегородской области Сергеем Злобиным.

Дистанционный год

- Сергей Васильевич, как сейчас школы справляются с дистанционным образованием? Как изменилась ситуация по сравнению с весной?

- Весной у нас действительно все это случилось достаточно быстро – было всего две недели на подготовку. При этом нам удалось хорошо организовать работу с образовательными платформами. У нас их было 13, семь из которых работали в массовом формате. Главной проблемой оказался не вопрос образовательных платформ, а вопрос коммуникации между родителями, учениками, учителями и так далее. Самая массовая на тот момент коммерческая платформа не справилась с нагрузкой, и наши учителя были вынуждены выйти в мессенджеры: создавались группы в ватсапе, в телеграмме, вконтакте, фейсбуке. Часть заданий пересылалась там. И это вызывало определенные сложности. Поэтому одной из главных наших задач стало создание региональной государственной платформы, которая бы обеспечивала прямую коммуникацию между всеми участниками образовательного процесса. Это достаточно долгая процедура: мы проанализировали действующие в России площадки, собрали их опыт, разместили техзадание и получили предложение по разработке. Сейчас у нас есть своя государственная платформа, которая обеспечивает коммуникацию между родителями и учителями.

- В чем ее отличие?

- Она является не просто площадкой - дневников, журналов, чатов. В нее включены образовательные платформы. В результате, ребенок занимается на них, и оценка сразу попадает в дневник. Учитель в дневнике определяет домашнее задание и дает прямую ссылку на эту образовательную платформу, которая в рамках этой же региональной площадки срабатывает. В результате, процедура упрощается. Мы создали мощный коммуникатор, включающий всю образовательную деятельность. Пока он работает в пилотном режиме, но сбоев нет.

- А как отразилась дистанционка на заболеваемости? Удалось справиться с распространением инфекции?

- Мы сохранили стабильную ситуацию. Если в целом по области число заболевших увеличивается, то среди детей увеличения нет. Сейчас у нас по коронавирусу закрыты 27 классов в 15 школах, а по ОРВИ семь классов в шести школах. Полностью закрытых школ нет, только отдельные классы. Все те мероприятия, которые мы готовили с лета – это рециркуляторы, особый режим работы - дали свои результаты. У нас не было ни одного случая, где бы школа стала эпицентром вспышки. Все случаи инфицирования, которые мы регистрируем по карте контактов – это семейные заболевания, и среди учеников, и учителей.

- Сейчас на дистанционке находятся с 6 по 8 классы. Есть ли вероятность, что и остальные классы придется отправить на удаленку?

- Пока такой необходимости нет. К тому же, дистанционное обучение - это достаточно сложно для маленьких детей. Мы в этом убедились весной. Нас часто спрашивают, а почему пятые классы – они не маленькие. На самом деле они только перешли в старшую школу, только ушли от образовательного процесса, где есть один учитель, который ведет большинство предметов. Дети не привыкли ни к кабинетной системе, ни к разным учителям. Пятый класс - это период адаптации. Пока необходимости в переходе остальных классов на дистанционную форму обучения или объявлении каникул нет. Но мы внимательно отслеживаем ситуацию. И если вопросы возникнут, то мы готовы к разным сценариям.

- Приближается время новогодних елок. Как они будут проходить в этом году? Подарят ли детям подарки?

- Новогодние подарки подарят. Разумеется, обработают перед этим необходимыми дезинфицирующими средствами. А вот новогодние елки мы не рекомендуем проводить. В рамках указа губернатора праздничные корпоративные мероприятия сейчас приостановлены. Думаю, они будут, но в режиме онлайн. Потому что риск достаточно большой, и мы видим общую ситуацию в регионе. Каждый день мы отмечаем если не увеличение, то сохранение большого числа заболевших. И нам бы не хотелось, чтобы наши дети каким-то образом включились в эту статистику.

Школы после пандемии

- Сергей Васильевич, пандемия все равно когда-то закончится. Что будет со школами после этого? Сохранится ли новая платформа?

- Новая платфома останется и после отмены дистанционки, потому что ее основная задача все-таки не столько дистанционное обучение, сколько снижение нагрузки на педагогов. У нас очень часто учителя задействованы в подготовке тех или иных отчетов, той или иной статистики, которая теперь будет браться непосредственно из информационной системы. Мы теперь видим количество детей, которые учатся и которые пришли в школу. Конечно, мы не знаем пофамильно на уровне министерства, потому что мы не работаем с персональными данными, а получаем агрегированные данные. Но эта платформа позволит нам более грамотно выстраивать управление образовательным процессом. Мы видим, по каким программам, по каким учебникам работают школы, как пройдена та или иная программа, изучены эти темы или нет. Все это позволяет очень точно и прозрачно видеть образовательную деятельность в каждой школе.

- Этим летом Нижегородская область вошла в число 16 регионов, где начала внедряться «Цифровая образовательная среда». Как это отразится на дальнейшем обучении детей?

- В рамках этого проекта 195 школ в Нижегородской области уже начали оборудовать новой инфраструктурой. В частности, в каждый класс мы протягиваем локальную компьютерную сеть. Раньше она была в рамках кабинета информатики, иногда доходила до директора или завуча. Теперь вся школа будет в единой информационной системе. Это и возможность единой работы с дневниками, и возможность единой базы образовательных ресурсов, и доступ к библиотеке образовательной платформы, и возможность интерактивного взаимодействия между классами и лабораториями. Школы модернизируются, и цифровая образовательная среда создается именно там. Все это, еще раз подчеркну, для организации образовательного процесса внутри школ.

- Сколько школ будет задействовано в проекте?

- Сейчас в этот проект включились 195 образовательных учреждений. В течение трех лет должны включиться около 400-500 школ. К концу этого периода почти все школы будут работать в таком формате: с точками Wi-Fi, с точками локальной сети, с применением цифровых ресурсов, в том числе интерактивных досок и проекторов. Все это будет связано в единый комплекс и единую систему. Но и это не все. Вот эти 195 школ не только «локалку» протягивают, но еще и оптимизируют систему электроснабжения. Потому что нагрузка на сети более серьезная, и оборудование достаточно дорогостоящее. Поэтому устанавливаются оптимизаторы сети напряжения. Это как к советским телевизорам покупали отдельно трансформаторы, чтобы телевизор не сгорел при перепаде напряжения. Здесь то же самое. Мы комплексно подходим к этому вопросу. И третья составляющая – это обеспечение всех этих школ скоростным интернетом по выделенным каналам. То есть школы смогут в полной мере использовать все возможности и ресурсы для учебы и работы в школах, подчеркну еще раз. На это были выделены значительные суммы – на 195 школ почти 400 миллионов рублей. Это еще одно подтверждение того, что мы не планируем отправить всех на вечную удаленку домой. Мы планируем, что пандемия закончится, дети вернутся в школы. И уже в те школы, где мы сможем обеспечить их современными средствами обучения.