Купить жилье в «КМ Анкудиновский Парк» по льготной ипотеке можно до 15 декабря.

В Нижнем Новгороде жителям предоставили возможность приобрести квартиру в ЖК «КМ Анкудиновский Парк» по программе сельской ипотеки со ставкой 1,9%. Условия действительны до 15 декабря для участников зарплатного проекта «Россельхозбанка», а также сотрудников ряда крупных компаний. Программа сельской ипотеки со ставкой в 2,7% годовых принадлежит АО «Россельхозбанк».

Ежемесячный платеж по такой ипотеке за трехкомнатную квартиру может быть немногим больше 13 тысяч. Вместе с тем кредитный лимит по программе составляет до 3 миллионов рублей.

«Каркас Монолит» - единственный масштабный застройщик высоток с распространенной на него данной программой банка. Однако по решению властей подобные кредиты должны выдаваться лишь на новостройки от двух до пяти этажей.

Для оформления ипотеки участникам нужно будет пройти процедуру обязательного личного страхования. При этом застройщик возмещает до 50% стоимости страхового полиса.

В ЖК «КМ Анкудиновский Парк» «Каркас Монолит» сдает еще два дома. В жилом комплексе активно на сто процентов реализуется идея пешеходных дворов. Для детей предусмотрены зоны отдыха, спортплощадки. Наряду с этим проходит благоустройство придомовой территории.

Представленный микрорайон будет одним из самых масштабных региональных жилых комплексов. По завершении строительства он будет состоять из 33 домов высотой от 19 до 25 этажей. В настоящее время здесь уже открыт один детский сад на 150 воспитанников. Возводят школу на 675 учащихся и второй детсад, рассчитанный на 280 детей. «Каркас Монолит» - компания с многолетней историей, которая зарекомендовала себя как надежный застройщик.