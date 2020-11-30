Автомобиль загорелся возле автозаправки в Нижнем Новгороде

Сегодня утром на Южном обходе Дзержинска вспыхнул легковой автомобиль. Первыми об этом сообщили очевидцы происшествия.

- На Московском шоссе горит автомобиль, - рассказали встревоженные очевидцы. – Причем прямо у автозаправки.

Вскоре информацию подтвердили и в региональном управлении МЧС. Как оказалось, пожар уже удалось поступить.

- Сообщение о возгорании легкового автомобиля на 402 километре трассы Южный обход Дзержинска поступило в 7:52 30 ноября, - рассказали в ведомстве. – Площадь пожара составила два квадратных метра. К счастью, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания сейчас устанавливается.

Напомним, накануне мы писали про то, как жители Дзержинска всем миром тащили машину из кювета. В спасательной операции принимали участие пять легковушек и одна фура. Как оказалось, водитель не справился с управлением на скользкой трассе.