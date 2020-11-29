Пять легковушек и фура всем миром тащили иномарку из кювета в Дзержинске

Отечественный автомобиль подцепили тросами. Фото: группа "Свободный Дзержинск"
Дзержинцы помогли вытащить на проезжую часть автомобиль, улетевший в кювет. Об этом сообщает группа «Свободный Дзержинск» в социальной сети «Вконтакте».
Неравнодушные водители, проезжая по Зарёвской объездной дороге, заметили автомобиль чуть не свалившийся в канаву и решили помочь. Пять легковушек и одна фура пытались вытащить попавший в беду автомобиль.
5 леговушек и одна грузовая машина вытягивали автомобиль. Фото: группа "Свободный Дзержинск"
- Ночь с 28 на 29 ноября оказалась скользкой, что водитель автомобиля Лада не справился с управлением и опрокинулся в кювет, - написали в посте.
Отечественный автомобиль подцепили тросами, а спустя несколько попыток машина уже выбралась из засады и стояла на колесах.
Напомним, что ранее мы сообщали о смертельном ДТП в Городецком районе. Известно, что ммашина также улетела в кювет. К сожалению, водитель погиб.
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