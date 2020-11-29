Пять легковушек и фура всем миром тащили иномарку из кювета в Дзержинске

Отечественный автомобиль подцепили тросами. Фото: группа "Свободный Дзержинск"

Дзержинцы помогли вытащить на проезжую часть автомобиль, улетевший в кювет. Об этом сообщает группа «Свободный Дзержинск» в социальной сети «Вконтакте».

Неравнодушные водители, проезжая по Зарёвской объездной дороге, заметили автомобиль чуть не свалившийся в канаву и решили помочь. Пять легковушек и одна фура пытались вытащить попавший в беду автомобиль.

5 леговушек и одна грузовая машина вытягивали автомобиль. Фото: группа "Свободный Дзержинск"

- Ночь с 28 на 29 ноября оказалась скользкой, что водитель автомобиля Лада не справился с управлением и опрокинулся в кювет, - написали в посте.

Отечественный автомобиль подцепили тросами, а спустя несколько попыток машина уже выбралась из засады и стояла на колесах.

Напомним, что ранее мы сообщали о смертельном ДТП в Городецком районе. Известно, что ммашина также улетела в кювет. К сожалению, водитель погиб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!