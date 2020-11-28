Смертельное ДТП произошло в Городецком районе Нижегородской области. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и погиб. Об этом сообщает NewsRoom24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сегодня, 28 ноября, сообщение об аварии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях. Известно, что она случилась в селе Строчково, куда и выехал аварийно-спасательный отряд в составе четырёх человек для ликвидации последствий.

Машина получила серьёзные повреждения, а водитель скончался на месте. Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, вчера на Окском съезде в Нижнем Новгороде сбили женщину. По предварительным данным, она перебегала улицу в неположенном месте недалеко от площади Лядова. Время было уже около пяти вечера и было достаточно темно. Об этом «Комсомолке» рассказали свидетели происшествия. Очевидцы говорят, что женщина погибла на месте, но полиция пока не подтвердила эту информацию.

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