На Окском съезде сбили женщину

Сегодня на Окском съезде в Нижнем Новгороде сбили женщину. По предварительным данным, она перебегала улицу в неположенном месте недалеко от площади Лядова. Об этом «Комсомолке» рассказали очевидцы происшествия.

- Все случилось около пяти часов вечера, - рассказала нижегородка Лилия Темнова. – Было уже темно. Там стояла машина, которая ее сбила, и полиция.

Как успели написать пользователи «пробочных» сервисов, женщина погибла на месте. Однако полиция эту информацию не подтвердила.

- Сейчас на месте происшествия работают наши сотрудники, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Там действительно произошла авария. В настоящее время пострадавшая женщина госпитализирована. Более подробной информации об этом ДТП пока нет.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за ситуацией.