Ещё 464 нижегородца заразились коронавирусом

В Нижегородской области за последние сутки зафиксировали ещё 464 новых заболевших коронавирусом. Сейчас общее число жителей с подтверждённым диагнозом COVID-19 составляет 53 556 человек. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Положительная статистика сегодня не радует так, как это было вчера. За сутки побороли болезнь 433 жителя Нижегородского региона. Количество выздоровевших на данный момент насчитывает 48 167 нижегородцев — это новый рубеж.

Кроме того, как сообщила вчера пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональный Минздрав, более 21% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ сейчас свободно. Коечный фонд перепрофилируется поэтапно, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Всего в нём 7577 коек, по данным на 27 ноября.

Среди тех, кто лечится амбулаторно, то есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно, числятся 500 человек по региону. Около 4,2 тысячи жителей госпитализировано. А 57 находятся в обсерваторах. Цифры также соответствуют информации от 27 ноября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!