Ещё 459 нижегородцев заразились коронавирусом

В Нижегородской области за последние сутки зафиксировали ещё 459 новых заболевших коронавирусом. Сейчас общее число жителей с подтверждённым диагнозом COVID-19 составляет 53 092 человека. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Но на сегодня есть и очень радостные новости: сразу 1000 жителей Нижегородского региона выписаны за последние сутки. Это те, кто смог полностью побороть коронавирус. Количество выздоровевших на данный момент насчитывает 47 734 нижегородца.

Кроме того, как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональный Минздрав, более 21% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ сейчас свободно. Коечный фонд перепрофилируется поэтапно, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Всего в нём 7577 коек, по последним данным.

Среди тех, кто лечится амбулаторно, то есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно, числятся 500 человек по региону. Около 4,2 тысячи жителей госпитализировано. А 57 находятся в обсерваторах.

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