Волонтеры рассказали, где пропадала 11-летняя девочка в Нижнем Новгороде Фото: СОЦСЕТИ

Таинственное исчезновение 11-летней девочки в Нижнем Новгороде накануне среди бела дня не на шутку переполошило нижегородцев. С утра к поискам были привлечены сотрудники полиции и волонтеры. Тут-то и выяснилось, что девочка и не пропадала вовсе.

- Когда началась шумиха, маме позвонил друг девочки, - рассказали в поисково-спасательном отряде «Волонтер-НН». – Как оказалось, все это время она находилась у него. Хотя еще прошлой ночью утверждал, что ее не видел. Сейчас туда поехали родители девочки, полицейские и представители школы.

Напомним, об исчезновении ребенка мы писали сегодня утром. Как сообщалось, девочка ушла из дома около полудня 25 ноября. И с тех пор от нее не было ни слуха, ни духа. Нашлась 11-летняя девочка только сегодня утром. К счастью, она не пострадала - жива и здорова. Сейчас ее жизнь вне опасности. За ребенком уже присматривают родители. Обстоятельства происшествия еще выясняются.