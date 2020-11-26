11-летняя Полина Рыжова пропала в Нижнем Новгороде среди бела дня Фото: СОЦСЕТИ

11-летняя Полина Рыжова пропала накануне прямо среди бела дня. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер-НН».

- Девочка ушла из дома на улице Космической в 12:30 25 ноября, - рассказали волонтеры. – С тех пор от нее ни слуху, ни духу. Девочка до сих пор не вернулась.

В момент исчезновения девочка была одета в розовую куртку, черные штаны, темно-синюю шапку и темно-синие болоньевые сапоги.

Приметы: рост 152 сантиметра, волосы русые, глаза голубые.

Ночью уже волонтеры проводили поиски. Был организован сбор на выезд. Однако поиски результатов не дали.

Сейчас поиски ребенка продолжаются. Если вам известно хоть что-нибудь о местонахождении девочки, просьба сообщить в правоохранительные органы.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" продолжает следить за развитием событий.