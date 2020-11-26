Названы критерии госпитализации при COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

Минздрав уточнил, когда человеку с диагнозом «коронавирусная инфекция» или подозрением на него необходимо лечение в больнице. Госпитализации подлежат пациенты, находящиеся в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а также пациенты из группы риска, говорится во Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, разработанных Министерством здравоохранения.

В частности, госпитализации подлежат пациенты, у которых наблюдается температура выше 38 градусов, сатурация (насыщение крови кислородом) менее 95%, а также есть какие-либо хронические заболевания.

Напомним, недавно в России изменился порядок тестирования на коронавирусную инфекцию. В связи с этим министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов пояснял, кому теперь положен тест на COVID-19 и что делать контактным лицам, не имеющим симптомов.

Ранее Минздрав Нижегородской области рассказал, может ли врач открыть больничный лист по телефону.