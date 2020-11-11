Жильцов взорвавшегося дома на Краснодонцев расселят к концу 2023 года Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Стало известно, что жильцов взорвавшегося дома на улице Краснодонцев в Атозаводском районе Нижнего Новгорода расселят только к 2023 году. Об этом сообщил Юрий Шалабаев, ставший совсем недавно главой города, в своём инстаграм-профиле. Он отвечал на вопросы нижегородцев.

Один из пользователей сети обратился напрямую к мэру Нижнего Новгорода с напоминанием о жильцах дома на улице Краснодонцев. Его очень беспокоит порядок расселения пострадавших.

До расселения жильцам взорвавшегося дома в Автозаводском районе возместят все затраты на аренду жилья. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

– Мы оказались в чрезвычайной ситуации. Почему наше положение приравнивается к аварийным домам? Почему мы стоим в одной очереди? Не каждый день у нас в городе взрываются дома. Мы просим повлиять на нашу ситуацию и посодействовать в выделении средств из федерального бюджета или резервных фондов для расселения 392 человек. 108 квартир, – оставил просьбу нижегородец.

– В Нижнем Новгороде 480 аварийных домов. В частности, это больший по площади дом на Ломоносова, жильцы которого тоже вынуждены жить на съёмных квартирах. Конечно, мы понимаем сложность ситуации и рассматриваем различные варианты выделения денег на более раннее расселение вашего дома, – ответил мэр города Юрий Шалабаев.

56 семей получили компенсацию, общая сумма которой составила более миллиона рублей. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Не менее важно было следующее уточнение от главы города. Он обратил внимание пользователей на то, что до расселения жильцам взорвавшегося дома в Автозаводском районе возместят все затраты на аренду жилья. Средства будут выделены из регионального бюджета.

Напомним, что 11 июля этого года в доме № 17 на улице Краснодонцев произошёл взрыв бытового газа. В результате чего пострадали пять человек – один был госпитализирован. В день происшествия всех жильцов, оставшихся без крова, расселили по местным гостиницам: "Волна" и "Русский капитал". До переезда в съёмную квартиру они могли оставаться там. Средства на съём жилья нижегородцам также были выделены. Так, 56 семей получили компенсацию, общая сумма которой составила более миллиона рублей. Межведомственная комиссия признала дом подлежащим сносу.

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