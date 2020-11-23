На проспекте Гагарина временно ограничат проезд

24 ноября, 26 ноября и 29 ноября с 07:00 до 22:00 часов будет перекрыто движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина у дома №29. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Сотрудники департамента призывают автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что транспортную развязку на улице Циолковская Сормовского района Нижнего Новгорода планируют открыть для движения раньше срока. Это может произойти до конца 2021 года. Сейчас прорабатывается вопрос, какие для этого необходимы средства. Изначально планировалось, что строительство займёт 36 месяцев, потом — 21 месяц. Тогда бы развязка открылась в мае 2022. Но Глеб Никитин отдал поручение завершить всё в максимально сжатые сроки. Его заместитель Сергей Морозов выезжал на объект, где они совместно с подрядчиком обсуждали пути решения задачи.

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