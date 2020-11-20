На улице Лоскутова временно остановится движение

22 ноября с 10:00 до 22:00 будет временно приостановлено движение транспорта по улице Лоскутова. Это коснётся участка дороги от проспекта Ильича до проспекта Кирова. Информацией об этом поделился департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Специалисты департамента призывают автомобилистов сохранять предельную осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, вчера стало известно, что Нижегородскую область наградили за успешное исполнение национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Диплом об этом вручил Глебу Никитину глава регионального минтранса Павел Саватеев. Как отметил ранее глава Росавтодора Андрей Костюк, Нижегородская область в 2020 году вошла в состав регионов-лидеров по объёмам и качеству дорожных работ, проводимых в рамках нацпроекта. На этот счёт Глеб Никитин говорит, что достичь результатов позволило то, что контракты на проведение ремонта были заключены ещё в прошлом году. Благодаря этому подрядчики рационального распределили свои ресурсы.

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