Нижегородскую область наградили за исполнение нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин наградил Нижегородскую область за успешное исполнение нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Соответствующий диплом вручили в Москве в рамках «Транспортной недели-2020» главе регионального Минтранса Павлу Саватееву. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Мы выполнили большую командную работу, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Контракты на проведение ремонта в 2020 году были заключены еще в конце прошлого года. Благодаря этому подрядчики смогли рационально распределить свои ресурсы и с наступлением благоприятной погоды выйти на объекты.

Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижегородской области в 2020 году были отремонтированы 195 участков дорог общей протяженностью более 880 километров. Как отметил глава Росавтодора Андрей Костюк, Нижегородская область в этом году вошла в состав регионов-лидеров по объемам и качеству дорожных работ, проводимых в рамках национального проекта.