Давид Мелик-Гусейнов пояснил, кому положен тест на коронавирус

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал нижегородцам о порядке тестирования на коронавирусную инфекцию. Подход к проведению такого рода анализов изменился на федеральном уровне, подчеркнул чиновник в своем Instagram.

Теперь ПЦР-тестирование на COVID-19 не будут делать контактным лицам, не имеющим симптомов.

«Контактные лица просто уходят в режим самоизоляции и следят за своим самочувствием, находясь на связи с медицинскими работниками участковои поликлиники», - пояснил Давид Мелик-Гусейнов.

Также министр подчеркнул, что «сроки проведения тестирования на коронавирус должны укладываться в 48 часов».

Напомним, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе остается тяжелой. С начала пандемии умерло уже более тысячи человек. Среди нижегородцев даже пошли разговоры о возвращении самоизоляции. Перспективу возвращения к таким мерам накануне прокомментировал губернатор Глеб Никитин.