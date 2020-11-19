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Глеб Никитин рассказал о перспективах введения самоизоляции

Губернатор Нижегородской области ответил на вопрос подписчицы
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков, оценил перспективы введения режима всеобщей самоизоляции. Поводом для этого стал вопрос от нижегородки.

- Глеб Сергеевич добрый вечер. А может уже пора ввести режим самоизоляции для всех. А не только для +65 и беременных. Ситуация не улучшается, - обратилась к нему madam.angelket.

По словам губернатора, пока к таким мерам в Нижегородской области прибегать не собираются. Хотя новые ограничения все же пришлось ввести.

- В некоторых регионах уже ввели жёсткие ограничения - например, в Бурятии, - отметил Глеб Никитин. - Но людям нужно работать, и не все могут это делать дистанционно. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, но пока стараемся сделать все, чтобы не вводить полную самоизоляцию, как было весной.

Напомним, накануне в Нижегородской области был введен целый ряд новых коронавирусных ограничений. Он коснулся работы кафе, рынков, кружков и фитнес-клубов.