147 машин пустят на уборку федеральных трасс в Нижегородской области

147 единиц спецтехники планируется задействовать в расчистке от снега федеральных трасс в Нижегородской области. Таковы данные ФКУ Упрдор Москва- Нижний Новгород.

- В уборке от снега трасс М-7 «Волга», Р-177 «Поветлужье» и Р-158 Нижний Новгород – Саратов задействуют 147 единиц спецтехники, - рассказали в организации. - В том числе к работе подключат 63 комбинированные дорожные машины, 8 автогрейдеров, 8 роторных снегоочистителей,18 экскаваторов многие другие машины. Вся эта техника оснащена системой ГЛОНАСС/GPS, рациями УКВ-диапазона и сотовой связью.

По данным Упрдор Москва – Нижний Новгород, подрядные организации сейчас ведут круглосуточное патрулирование трасс. Также для предотвращения гололеда и снежного наката было заготовлено свыше 51 тысячи тонн пескосоляной смеси. Все эти противогололедные материалы распределены по 12 производственным базам.

Напомним, сегодня в Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидается метель. Нижегородцев просят быть особенно внимательными на дорогах.