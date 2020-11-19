В Нижнем Новгороде 19 ноября ожидается метель Фото: Андрей КОПАЛОВ

19 ноября на территории Нижнего Новгорода и местами по Нижегородской области ожидается метель. Соответствующее предупреждение выпустило ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, - предупреждают спасатели. – Они могут быть связаны с нарушениями в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб. Также возникнуть чрезвычайные ситуации на автотрассах федерального, регионального и местного значения, вызванные скоплениями транспорта и увеличением числа ДТП. Прежде всего, речь идет об участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами. Все это может быть спровоцировано метелью

В связи с этим нижегородцев призывают без особой необходимости не выходить на улицу. В первую очередь, от прогулок стоит воздержаться детям и больным нижегородцам. В это время стоит быть особенно внимательными на дорогах, а пешеходам – на пешеходных переходах, так как видимость на дорогах будет низкой.