Нижегородская область получит 120 миллионов рублей на закупку лекарств от коронавируса
Фото: Архив "КП"
Стало известно, что Нижегородская область получит более 120,534 миллиона рублей из федерального бюджета на закупку лекарств для лечения пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях. Соглашение о поставке препаратов запланировано заключить в течение этой недели. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
По словам главы региона, в дальнейшем лекарственные препараты будут доставлять COVID-пациентам на дом медработники поликлиник и добровольцы.
— Безусловно схему лечения назначает врач. Как правило, она включает в себя антибиотики, противовирусные, препараты, которые влияют на свёртываемость крови и гормональные препараты. Благодаря направленным средствам у регионов появилось больше возможностей оказать людям эффективную помощь вне стационаров, — добавил Глеб Никитин.
Напомним, что ранее нижегородцы жаловались на нехватку необходимых антибиотиков в аптеках региона.
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