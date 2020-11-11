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Нижегородская область получит 120 миллионов рублей на закупку лекарств от коронавируса

Соглашение о закупке будет подписано до конца недели
Дарья ЯЗЕВА
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Нижегородская область получит 120 миллионов рублей на закупку лекарств от коронавируса

Нижегородская область получит 120 миллионов рублей на закупку лекарств от коронавируса

Фото: Архив "КП"

Стало известно, что Нижегородская область получит более 120,534 миллиона рублей из федерального бюджета на закупку лекарств для лечения пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях. Соглашение о поставке препаратов запланировано заключить в течение этой недели. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По словам главы региона, в дальнейшем лекарственные препараты будут доставлять COVID-пациентам на дом медработники поликлиник и добровольцы.

— Безусловно схему лечения назначает врач. Как правило, она включает в себя антибиотики, противовирусные, препараты, которые влияют на свёртываемость крови и гормональные препараты. Благодаря направленным средствам у регионов появилось больше возможностей оказать людям эффективную помощь вне стационаров, — добавил Глеб Никитин.

Напомним, что ранее нижегородцы жаловались на нехватку необходимых антибиотиков в аптеках региона.

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