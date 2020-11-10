«В аптеках нет медикаментов»: нижегородцы жалуются на нехватку лекарств от коронавируса

Системы снабжения лекарственными препаратами испытывают повышенную нагрузку, но работают в штатном режиме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нижегородцы массово жалуются на нехватку лекарств от коронавируса в аптеках и поликлиниках. Об этом они сообщают в комментариях на личной странице в Instagram заместителя губернатора и министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова.

Так, люди пишут о своих ситуациях и рассказывают о том, что на полках аптек не хватает медикаментов.

- Люди готовы лечится на дому, но в аптеках нет медикаментов, нет антибиотиков, нет противовирусных. За элементарным парацетамолом приходится бегать, давайте решим проблему с препаратами, - написала нижегородка lashkoelena2444.

- В нашем городе (г. Кстово), да думаю и не только в нашем, практически абсолютное отсутствие антибиотиков, кроме азитромицина ничего и нет, да и тот не во всех аптеках, - рассказывает veruzzia. - Люди вынуждены просить и искать лекарства через соцсети.

- На той неделе соседу поставили диагноз, после флюорографии, двусторонняя пневмония, лекарство нашли на Бору, вчера выписали цефтриаксон моей невестке, его нет. Стационары переполнены. Как ранее говорили, что кто на домашнем стационаре, тех должны обеспечить лекарствами. Как это возможно и куда обращаться? - поинтересовалась marinabelova3932.

Министр здравоохранения ответил, что лекарства обязан дать врач из поликлиники, если пациент лечится амбулаторно.

- Обеспечение идёт по клинической картине. Мазки - не являются определяющим фактором, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее в региональном Минздраве сообщили, что производители медикаментов оказались не готовы к такому резкому скачку спроса. Лекарственные препараты только поступают в аптеку в ограниченном количестве, как их сразу же раскупают.

Стоит отметить, что антибиотики можно применять только по назначению лечащего врача, а многие граждане закупают данные лекарства, даже не имея симптомов заболевания.

К слову, лекарственные средства, использующиеся в лечении коронавируса (в том числе, перечисленные азитромицин, сумамед, цефтриаксон и др.), отсутствуют на полках по той причине, что указаны в рекомендациях Минздрава РФ. Хотя в настоящее время на отечественном фармацевтическом рынке достаточно взаимозаменяющих препаратов.

Сейчас нижегородцам важно проявить выдержку и не поддаться панике, так как системы снабжения лекарственными препаратами испытывают повышенную нагрузку, но работают в штатном режиме.

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