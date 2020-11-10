Названа причина затопления тоннеля около станции метро «Комсомольская»

Такая картина здесь - не редкость. Фото: сообщество "Автозавод. Нижний Новгород" "Вконтакте"

Причиной затопления подземного тоннеля в районе станции метро «Комсомольская» на Автозаводе стал выход из строя погружного насоса дренажной системы. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» сообщили в Администрации Автозаводского района.

«Из-за этого произошел сбой в работе системы водоотведения, что привело к подтоплению грунтовыми водами подземного пешеходного перехода», - рассказали в районной администрации.

Напомним, в ночь на 8 ноября подземный тоннель, ведущий к Комсомольской проходной, в очередной раз затопило водой. Нижегородцы были вынуждены передвигаться по переходу, перепрыгивая с поддона на поддон. К счастью, к утру понедельника воду убрали.

«Оперативно были приняты необходимые меры по замене погружного насоса, откачке грунтовых вод из подземного пешеходного перехода и обеспечению беспрепятственного прохода жителей. Насосное оборудование, установленное в подземном пешеходном переходе, работает в круглосуточном режиме и находится в технически исправном состоянии», - подчеркнули в администрации.

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