Прощание с Умаром Идрисовым состоится 9 ноября

Прощание с главой нижегородского Духовного управления мусульман Умаром Идрисовым состоится 9 ноября. Траурная церемония пройдет в 11:00 на Федяковском кладбище, сообщается на сайте ДУМНО.

В учреждении также напомнили о необходимости соблюдения предписаний Роспотребнадзора о масочном режиме и социальной дистанции в местах массового пребывания людей.

«На сегодняшний день как никогда важно, чтобы каждый из нас соблюдал строгие меры предосторожности для сдерживания распространения вируса», - говорится в сообщении.

Напомним, первый руководитель Духовного управления мусульман Нижегородской области, имам-хатыб Нижегородской Соборной мечети Умар-хазрат Идрисов ушел из жизни в ночь на 8 ноября. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирсной инфекцией.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с утратой.

Напомним, по данным на 9 ноября в Нижегородской области от коронавирусной инфекции скончались 14 человек.

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