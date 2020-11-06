Сотрудник нижегородской компании умер на «удаленке». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нижегородская госинспекция по труду расследует несчастный случай со смертельным исходом, произошедший с сотрудником Заволжского филиала газпромовской компании.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел на территории Чувашской Республики в городе Чебоксары, где трудился 58-летний сотрудник заволжского филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

«В связи с распространением коронавирусной инфекции электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования был переведен на дистанционный режим работы. 5 ноября 2020 года электромонтер скончался дома. Причины смерти устанавливаются», - рассказали в Госинспекции по труду в Нижегородской области.

Расследование проводят местные ведомства, после чего материалы расследования будут направлены в Нижегородскую ГИТ для постановки на учет.

Ранее сообщалось о том, что виновники обрушения строительных лесов в Нижнем Новгороде, в результате чего пострадали восемь человек, оштрафованы на 215 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!