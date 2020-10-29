Виновники обрушения строительных лесов оштрафованы в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершено расследование несчастного случая с обрушением строительных лесов, в результате которого пострадали восемь человек. Об этом сообщает Государственная инспекция по труду в Нижегородской области.

Напомним, инцидент произошел 8 сентября. При строительстве девятиэтажного общежития академии МВД рухнули строительные леса вместе с находившимися на них людьми. В результате пострадали восемь человек: четверо от госпитализации отказались, еще один получил очень серьезные травмы и чудом остался жив. У мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломы костей и позвоночника.

- При проверке в ООО «Проминтех», которое занималось строительством объекта, были выявлены грубые нарушения законодательства в части заключения трудовых договоров, проведения спецоценки условий труда работников, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и допущения работников к работе без обучения и инструктажа по охране труда, - рассказали в ГИТ по Нижегородской области.

В результате компания была оштрафована на 215 тысяч рублей.