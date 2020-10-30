Восемь троллейбусов-гармошек появится в Нижнем Новгороде

Среди сорока московских троллейбусов оказалось восемь «гармошек». Все они будут направлены во второе троллейбусное депо и выйдут на маршрут № 10.

- Все эти троллейбусы особо большого класса были произведены в 2011-2012 годах, - пояснили в МП «Нижегородэлектротранс». – Среди них оказалось пять машин модели «Авангард», две «Мегаполис» и одна «АКСМ». Они находятся в удовлетворительном состоянии и участвуют в перевозке московских пассажиров.

По данным предприятия, кузов и салон находятся в исправном состоянии. В салоне нет никаких ступенек. Низкий пол сохраняется по всей длине салона. При этом в троллейбусах предусмотрена площадка для маломобильных пассажиров.

- Все троллейбусы оборудованы электронной системой управления и асинхронным тяговым двигателем, – рассказали на предприятии. – Благодаря этим поступлениям удастся обновить парк подвижного состава.

По данным предприятия, троллейбусы-«гармошки» будут направлены в депо №2 и выйдут на маршрут № 10. Вслед за этим для обслуживания и ремонта этих троллейбусов будет подготовлено депо №1, а машины будут направлены и на маршрут № 13.

- Все 40 троллейбусов будут распределены между всеми троллейбусными депо и выйдут на работу по всем маршрутам, - пояснили на предприятии. – 30 московских троллейбусов, привезенных ранее, уже распределены по маршрутам.