Дмитрия Аржанова могут арестовать по делу «ТНС энерго».

В нашумевшем деле о мошенничестве в компании «ТНС энерго» появился еще один фигурант – на этот раз следствие просит арестовать бывшего владельца компании Дмитрия Аржанова.

- В суд поступило ходатайство следствия о заключении под стражу Дмитрия Аржанова по делу по статье «Мошенничество в особо крупном размере», – говорится в материалах картотеки Тверского суда Москвы.

Напомним, это уголовное дело было возбуждено после обращения в полицию руководства «Россети Центр и Приволжья». Как сообщалось, в период с августа 2011 по октябрь 2020 года топ-менеджеры «ТНС энерго» и его нижегородской «дочки» похитили свыше 5,5 миллиардов рублей. Все это время они получали деньги от потребителей Но вместо того, чтобы перечислять их поставщику, направляли эти деньги на счета других компаний. Среди них были и оффшорные. К расследованию этого дела подключились сразу несколько ведомств.

- Следователями Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России проведено более 40 обысков в жилищах и офисных помещениях, расположенных в Москве, Московской и Нижегородской областях, - сообщили в пресс-службе МВД России. – В ходе обысков были изъяты документы и компьютерная техника. Уже задержаны четверо фигурантов уголовного дела – София Афанасьева, Сергей Афанасьев, Борис Щуров и Джамил Дашин. Это собственники и руководители организаций ПАО ГК «ТНС Энерго», ПАО ГК «ТНС Энерго Нижний Новгород» и АО «МЭК».

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. София Афанасьева, Сергей Афанасьев Борис Щуров заключены под стражу, а Джамил Дашин – находится под домашним арестом.