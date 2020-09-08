«Сорвались с девятиэтажки»: Семь человек пострадали при обрушении строительных лесов в Нижнем Новгороде

Семь человек пострадали при обрушении строительных лесов в Нижнем Новгороде. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Едва не закончилось трагедией строительство девятиэтажного дома на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде. Утром 8 сентября здесь обрушились строительные леса, на которых в этот момент находились семь человек.

- По предварительным данным, около десяти часов утра 8 сентября рабочие устанавливали крепежи по фасаду и сорвались с девятиэтажки, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В этот момент металлические строительные леса обрушились и все семь рабочих этой бригады упали вниз. Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Как сообщается, все семеро рабочих трудились по договору подряда. Сейчас к этому делу уже подключились следователи. Они проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Тем временем за здоровье пострадавших сейчас борются нижегородские врачи.

- Четверо пострадавших сейчас доставлены в областную больницу имени Семашко, - рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. – Один из них находится в тяжелом состоянии. Трое остальных в состоянии средней степени тяжести. Еще двое с легкими травмами доставлены в городскую больницу № 7. После оказания необходимой помощи их отпустили домой на амбулаторное лечение.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

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